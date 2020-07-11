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У США оскаржили заборону іноземним студентам залишатися в країні

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Університет Джонса Хопкінса подав позов проти Міграційної та митної правоохоронної служби США через рішення заборонити залишатися в країні тим іноземним студентам, чиє навчання в університетах проходитиме суто онлайн. Всього у цьому університету навчається близько п'яти тисяч іноземних студентів. Як повідомило місцеве видання Baltimore Sun, позов до федерального суду в окрузі Колумбія було подано в п'ятницю, 10 липня, передає УНН спираючись на DW.

Крім того, аналогічний позов подали Гарвардський університет та Массачусетський технологічний інститут. Усі ці навчальні заклади планують продовжувати навчання цієї осені виключно онлайн, повідомляє агенція новин АР

Представники Університету Джонса Хопкінса називають рішення адміністрації президента США Дональда Трампа “свавільним” і наголошують, що “негативні наслідки цього раптового рішення впливають на фінанси та репутацію” навчального закладу.

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Нагадаємо, 6 липня Міграційна та митна правоохоронна служба США оголосила, що США не дозволятимуть іноземним студентам залишатися в країні, якщо через пандемію коронавірусу всі їхні заняття в осінньому семестрі перенесені в онлайн-режим.

Міграційна та митна правоохоронна служба також повідомила, що Державний департамент США не видаватиме візи студентам, які зараховані на програми, які в осінньому семестрі відбуватимуться суто онлайн, а сама служба не впускатиме таких студентів у США.

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