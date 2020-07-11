В США обжаловали запрет иностранным студентам оставаться в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Университет Джонса Хопкинса подал иск против Миграционной и таможенной правоохранительной службы США из-за решения запретить оставаться в стране тем иностранным студентам, чье обучение в университетах проходить чисто онлайн. Всего в этом университете обучается около пяти тысяч иностранных студентов. Как сообщило местное издание Baltimore Sun, иск в федеральный суд в округе Колумбия был подано в пятницу, 10 июля, передает УНН опираясь на DW.
Кроме того, аналогичный иск подали Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт. Все эти учебные заведения планируют продолжать обучение этой осенью исключительно онлайн, сообщает агентство новостей АР
Представители Университета Джонса Хопкинса называют решение администрации президента США Дональда Трампа “своевольным” и отмечают, что “негативные последствия этого внезапного решения влияют на финансы и репутацию” учебного заведения.
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Напомним, 6 июля Миграционная и таможенная правоохранительная служба США объявила, что США не позволят иностранным студентам оставаться в стране, если из-за пандемии коронавируса все их занятия в осеннем семестре перенесены в онлайн-режим.
Миграционная и таможенная правоохранительная служба также сообщила, что Государственный департамент США не будет выдавать визы студентам, зачисленные на программы, которые в осеннем семестре происходить сугубо онлайн, а сама служба не впускать таких студентов в США.