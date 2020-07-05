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Близько 70% працівників міграційної служби США відправлять у неоплачувані відпустки

Близько 70% працівників міграційної служби США відправлять у неоплачувані відпустки

Київ • УНН

 • 11071 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. На тлі пандемії та призупинення видачі віз та зелених карток тисячі співробітників міграційних служб США фактично залишились без джерела доходів. Близько 70% працівників будуть змушені піти в неоплачувані відпустки. Про це пише “Голос Америки” та The New York Times, передає УНН.

В Службі громадянства та імміграції США працює приблизно 19 тисяч осіб. Близько 13,400 працівників служби можуть відправити в неоплачувані відпустки ще до початку серпня.

Бюджет Служби громадянства та імміграції США складає приблизно 4,8 мільярда доларів, і 97% усіх надходжень — це міраційні збори. З початком пандемії кількість грошей, отриманих за рахунок цих зборів, скоротилась на 50%, — повідомляє The New York Times.

“Процедури Служби громадянства та імміграції США значною мірою залежать від доходів від зборів. По суті, Служба діє радше як традиційний бізнес, аніж як урядова структура”, — пояснив Чад Вулф, виконувач обов’язків міністра внутрішньої безпеки США, якому підпорядковується міграційне відомство.

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В Службі громадянства та імміграції звернулись до Конгресу з проханням виділити екстрене фінансування в сумі 1,2 мільярда доларів. Втім, в обох партіях заявили, що очікують на детальнішу інформацію щодо цього прохання.

“Конгрес бажає працювати з керівництвом служби, але ми не можемо виписати їм пустий чек”, — заявив конгресмен Бенні Томпсон з Демократичної партії, який очолює комітет внутрішньої безпеки Палати представників Конгресу.

“Якщо вони дійсно хочуть ці гроші, потрібно формально надіслати запит”, — додав сенатор-республіканець Річард Шелбі.

Таким чином, в Конгресі очікують отримати офіційний запит щодо виділення екстрених коштів з поясненнями, як саме їх буде витрачено.

Нагадаємо, у США 27 млн людей можуть позбутись медстраховки через втрату роботи.

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