У США 27 млн людей можуть позбутись медстраховки через втрату роботи

У свою чергу експерти KFF відзначають, що близько 21 млн осіб мають право претендувати на державну допомогу у зв’язку з втратою страховки, але під час пандемії багато хто може через бюрократичні перепони і недостатню кількість субсидій залишитися без страхового поліса.

“Залишається незрозумілим, чи будуть люди, що втратили страховку, укладати новий договір”, — підкреслюють автори дослідження.

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З березня поточного року в США на тлі кризи, викликаного пандемією коронавірусу, понад 33 млн осіб подали заявки на допомогу з безробіття. Сполучені Штати залишаються практично єдиною країною з розвиненою економікою, в якій немає державної системи обов’язкового медичного страхування.

На даний момент там зафіксовано найбільша кількість інфікованих коронавірусом у світі — майже 1,4 млн осіб. Більше 84 тисяч людей померли від наслідків захворювання.