Трамп заявив, що впевнений в необхідності введення для ФРС США негативної ставки

Його попросили прокоментувати слова голови фінансового регулятора Джерома Пауелла, який повідомив, що ФРС навіть не розглядає це питання. “Я твердо переконаний, що нам необхідна негативна ставка”, — зазначив Трамп. Він закликав “поглянути на Німеччину, Китай і всіх інших”, хто ввів негативні ставки, бере в борг і отримує за рахунок цього прибуток. “Якщо вони користуються перевагами негативних ставок, то і ми повинні теж... Божевілля, але інші країни цим займаються... У нас теж є можливості для цього. Я чекав цього все життя”, — підкреслив президент.

При цьому він назвав Пауелла, якого раніше постійно критикував, “найбільш прогресуючим гравцем” (титул, який використовується в Національній баскетбольній асоціації). “Не згоден з ним тільки в одному — негативних ставках”, — уклав Трамп, додавши, що той “відмінно виконує свою роботу”.

Раніше в середу главу ФРС попросили прокоментувати висловлювання президента, який у вівторок в черговий раз закликав фінрегулятор ввести негативну ставку. Пауелл підкреслив, що “докази ефективності негативних ставок вельми неоднозначні”.

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В кінці квітня ФРС зберегла ставку на рівні 0-0,25% річних, як і очікувалося ринком. Глава держави неодноразово закликав фінрегулятор знизити ставку до нуля або встановити її на негативному рівні, щоб, всупереч бажанню керівництва ФРС, взагалі скоротити інфляцію до нуля і почати рефінансувати держборг США.

Базову ставку на нульовому чи від’ємному рівні утримує ряд центробанків світу. Деякі країни випускають державні облігації з негативною ставкою, що дозволяє їм брати в борг і отримувати за рахунок цього прибуток.