ФРС оголосила про нові заходи з порятунку економіки США
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Федеральна резервна система США (ФРС) оголосила про запуск програми надання позик на загальну суму до 2,3 трильйонів доларів для американських підприємств, місцевих органів влади і домогосподарств, які постраждали від спалаху коронавірусу в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
Виступаючи в Інституті Брукінгса у Вашингтоні, голова Федерального резерву Джером Пауелл заявив, що ФРС має намір використовувати свої повноваження "рішуче, активно й агресивно", поки не з'явиться впевненість у тому, що економіка США почала відновлюватися.
Федеральний уряд оголосив про початок реалізації Програми кредитування бізнесу "Мейн-Стріт" в рамках закону CARES - найбільшого пакету економічної допомоги, коли-небудь прийнятого Конгресом. Термін "Мейн-Стріт" ("головна вулиця") використовується в США для позначення малого бізнесу, робочих, інтелігенції і всіх інших платників податків, які протиставляються банкірам і трейдерам з Уолл-стріт в Нью-Йорку.
За словами Пауелла, "є всі підстави вважати, що економічний підйом, коли він настане, може виявитися стійким", тому що економіка США швидко росла аж до початку спалаху коронавірусу.
Голова ФРС додав, що, хоча всі бажають якнайшвидшого відкриття економіки, влада також хоче уникнути "фальстарту", при якому відбудеться часткове відкриття економіки, за яким може послідувати повторна хвиля заражень, і країна повернеться до "вихідної точки".
Нагадаємо, Брюссель виділить 500 млрд євро постраждалим від COVID-19 членам ЄС.