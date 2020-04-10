ФРС оголосила про нові заходи з порятунку економіки США

ukru
14:22 • 3975 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 49149 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 76933 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 104201 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 120877 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 122215 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 172074 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 142266 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148452 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148931 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 121567 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 111246 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 45611 перегляди
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 26309 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 23928 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 49089 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 76893 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 104190 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 120867 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 122206 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 13541 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 21390 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 108531 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 108832 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 126280 перегляди
Актуальне
ФРС оголосила про нові заходи з порятунку економіки США

ФРС оголосила про нові заходи з порятунку економіки США

Київ • УНН

 • 17451 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Федеральна резервна система США (ФРС) оголосила про запуск програми надання позик на загальну суму до 2,3 трильйонів доларів для американських підприємств, місцевих органів влади і домогосподарств, які постраждали від спалаху коронавірусу в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.

Виступаючи в Інституті Брукінгса у Вашингтоні, голова Федерального резерву Джером Пауелл заявив, що ФРС має намір використовувати свої повноваження "рішуче, активно й агресивно", поки не з'явиться впевненість у тому, що економіка США почала відновлюватися.

Федеральний уряд оголосив про початок реалізації Програми кредитування бізнесу "Мейн-Стріт" в рамках закону CARES - найбільшого пакету економічної допомоги, коли-небудь прийнятого Конгресом. Термін "Мейн-Стріт" ("головна вулиця") використовується в США для позначення малого бізнесу, робочих, інтелігенції і всіх інших платників податків, які протиставляються банкірам і трейдерам з Уолл-стріт в Нью-Йорку.

За словами Пауелла, "є всі підстави вважати, що економічний підйом, коли він настане, може виявитися стійким", тому що економіка США швидко росла аж до початку спалаху коронавірусу.

Голова ФРС додав, що, хоча всі бажають якнайшвидшого відкриття економіки, влада також хоче уникнути "фальстарту", при якому відбудеться часткове відкриття економіки, за яким може послідувати повторна хвиля заражень, і країна повернеться до "вихідної точки".

Нагадаємо, Брюссель виділить 500 млрд євро постраждалим від COVID-19 членам ЄС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$235.66
Brent
$70.77
Bitcoin
$85,505.70
S&P 500
$5,672.38
Газ TTF
$43.70
Золото
$3,039.45
Ethereum
$1,985.80