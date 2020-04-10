Брюссель виділить 500 млрд євро постраждалим від COVID-19 членам ЄС

Обсяг пакету допомоги, призначеного, крім іншого, для порятунку робочих місць і підприємств, складе 500 мільярдів євро. До виплати ці кошти будуть готові негайно, заявили учасники переговорів по їх завершенню.

Узгоджений пакет фінансової допомоги складається з трьох частин. 240 млрд євро будуть надані державам, які найбільш сильно постраждали від наслідків пандемії COVID-19 в рамках Європейського стабілізаційного механізму (European Stability Mechanism, ESM).

Ще 200 млрд євро з гарантійного фонду Європейського інвестиційного банку EIB призначені для кредитів підприємствам. І 100 млрд євро буде виділено на запропоновану Єврокомісією програму SURE для забезпечення переведення співробітників підприємств в режим неповної зайнятості.

Крім того, планується створити тимчасовий Фонд відновлення (Recovery Fund), кошти з якого будуть спрямовані на оздоровлення економіки. Додаткова інформація, що стосується роботи цього фонду і джерел його фінансування, буде оприлюднена пізніше.

Нагадаємо, Євросоюз виділить Україні понад 190 млн євро на боротьбу з епідемією.