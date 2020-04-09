Євросоюз виділить Україні понад 190 млн євро на боротьбу з епідемією
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Європейський Союз виділить 962 млн євро для підтримки країн Східного партнерства в боротьбі з коронавірусом. З цих коштів, понад 190 млн буде направлено на допомогу Україні, передає УНН з посиланням на заяву в Twitter комісара ЄС з питань європейської політики сусідства і переговорів по розширенню Олівера Варгеї, передає УНН.
"Для підтримки наших країн Східного партнера в боротьбі з коронавірусом регіональні і двосторонні фонди перенаправляються в рамках відповідних дій Team Europe на суму 962 млн. євро на невідкладні потреби і пом'якшення соціально-економічних наслідків", - написав єврокомісар.
Він також опублікував буклет, що інформує про розподіл цих коштів кожній країні СП.
"Україна: більше 190 мільйонів євро на невідкладні і короткострокові потреби ... ЄС підтримує створення стійкості спільноти за допомогою допомоги вразливим людям, переходу до онлайн-освіти, боротьби з дезінформацією і зміцнення культурного розмаїття і творчості в Інтернеті", - йдеться в заяві.
Як повідомляв УНН, раніше Євросоюз планував мобілізувати на допомогу Україні 80 млн євро.