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Актуальное
ЕС мобилизирует 80 миллионов евро на помощь Украине в связи с коронавирусом

ЕС мобилизирует 80 миллионов евро на помощь Украине в связи с коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 21034 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В рамках глобального ответа на пандемию коронавируса, Европейский союз перераспределит 140 млн евро для стран Восточного партнера, к которому в том числе относится и Украина. В рамках первой реакции ЕС выделит Украине 80 миллионов евро, передаёт УНН.

“Украина не одинока — ЕС поддерживает вас! В качестве первой реакции мы мобилизовали 80 миллионов евро на помощь Украине”, — сказал в видеообращении, опубликованном в понедельник, посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Заявление о пакете поддержки также было опубликованно сегодня на сайте Европейской комиссии.

“В рамках глобального ответа на вспышку коронавируса Европейская комиссия поддерживает страны Восточного партнерства и перераспределила 140 миллионов евро на неотложные нужды Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины”, — говорится в заявлении ЕК.

Кроме того, отмечается, что Комиссия перенаправит существующие инструменты на сумму до 700 млн. евро, чтобы помочь смягчить социально-экономические последствия кризиса, наступившего в результате вспышки коронавируса.

“Мы отвечаем как на насущные потребности систем здравоохранения, так и на более долгосрочные потребности наиболее уязвимых групп общества и малых и средних предприятий, которые являются основой экономики в шести странах ”, - заявил еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливера Варгеи.

Так, по просьбе стран-партнеров Комиссия будет поддерживать поставки медицинских принадлежностей и оборудования, таких как вентиляторы, лабораторные наборы, маски, защитные очки, халаты и защитные костюмы.

Европейская комиссия также в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) выделяет 30 миллионов евро для обеспечения того, чтобы эти необходимые материалы были совместно закуплены и эффективно распределены между системами здравоохранения шести стран в ближайшие недели.

Комиссия также предоставила более 11,3 млн. евро в виде небольших грантов организациям гражданского общества.

Сообщается, что Комиссия также обеспечивает скоординированный европейский ответ для экономики, включая малые и средние предприятия (МСП), в частности, посредством:

— запуск новой программы поддержки в размере 100 млн. евро, чтобы помочь МСП легко получить доступ к кредитам и поддержать свой бизнес после кризиса;

— содействие, упрощение, ускорение и укрепление существующих кредитных линий на сумму 200 млн. евро и грантов для МСП в местной валюте, в том числе в рамках Инициативы по бизнесу EU4;

Кроме того, в условиях нынешнего кризиса ЕС мобилизовал Европейский фонд устойчивого развития (EFSD) на общую сумму 1,55 млрд. евро, из которых 500 млн. евро были выделены для стран-соседей ЕС. Отмечается, что эта поддержка является дополнением к текущей макрофинансовой помощи партнерам, включая Грузию, Молдову и Украину.

Как сообщал УНН, ЕС предоставит кредитную поддержку малому и среднему бизнесу Украины.

Украинские Национальные Новости

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