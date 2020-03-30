ЄС мобілізує 80 мільйонів євро на допомогу Україні у зв'язку з коронавірусом

"Україна не одинока - ЄС підтримує вас! В якості першої реакції ми мобілізували 80 мільйонів євро на допомогу Україні", - сказав у відеозверненні, опублікованому в понеділок, посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Заява про пакет підтримки також була опублікована сьогодні на сайті Європейської комісії.

"У рамках глобальної відповіді на спалах коронавірусу Європейська комісія підтримує країни Східного партнерства і перерозподілила 140 мільйонів євро на невідкладні потреби Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Республіки Молдова та України", - йдеться в заяві ЄК.

Крім того, відзначається, що Комісія перенаправить існуючі інструменти на суму до 700 млн євро, щоб допомогти пом'якшити соціально-економічні наслідки кризи, що настала в результаті спалаху коронавірусу.

"Ми відповідаємо як на нагальні потреби систем охорони здоров'я, так і на більш довгострокові потреби найбільш вразливих груп суспільства і малих і середніх підприємств, які є основою економіки в шести країнах", - заявив єврокомісар з питань політики сусідства та розширення Олівера Варгеї.

Так, на прохання країн-партнерів Комісія буде підтримувати поставки медичного приладдя та обладнання, таких як вентилятори, лабораторні набори, маски, захисні окуляри, халати і захисні костюми.

Європейська комісія також у співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) виділяє 30 мільйонів євро для забезпечення того, щоб ці необхідні матеріали були спільно закуплені і ефективно розподілені між системами охорони здоров'я шести країн в найближчі тижні.

Комісія також надала понад 11,3 млн євро у вигляді невеликих грантів організаціям громадянського суспільства.

Повідомляється, що Комісія також забезпечує скоординовану європейську відповідь для економіки, включаючи малі та середні підприємства (МСП), зокрема, за допомогою:

- запуск нової програми підтримки в розмірі 100 млн євро, щоб допомогти МСП легко отримати доступ до кредитів і підтримати свій бізнес після кризи;

- сприяння, спрощення, прискорення і зміцнення існуючих кредитних ліній на суму 200 млн євро і грантів для МСП в місцевій валюті, в тому числі в рамках Ініціативи по бізнесу EU4;

Крім того, в умовах нинішньої кризи ЄС мобілізував Європейський фонд сталого розвитку (EFSD) на загальну суму 1,55 млрд євро, з яких 500 млн євро були виділені для країн-сусідів ЄС. Відзначається, що ця підтримка є доповненням до поточної макрофінансової допомоги партнерам, включаючи Грузію, Молдову і Україну.

Як повідомляв УНН, ЄС надасть кредитну підтримку малому і середньому бізнесу України.