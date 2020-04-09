Евросоюз выделит Украине более 190 млн евро на борьбу с эпидемией

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Европейский Союз выделит 962 млн евро для поддержки стран Восточного партнерства в борьбе с коронавирусом. Из этих средств, более 190 млн будет направлено на помощь Украине, передаёт УНН со ссылкой на заявление в Twitter комиссара ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливера Варгеи, передаёт УНН.