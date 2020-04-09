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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 53394 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 62640 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 76527 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 75666 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 82258 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130795 просмотра

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Евросоюз выделит Украине более 190 млн евро на борьбу с эпидемией

Евросоюз выделит Украине более 190 млн евро на борьбу с эпидемией

Киев  •  УНН

 • 16444 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Европейский Союз выделит 962 млн евро для поддержки стран Восточного партнерства в борьбе с коронавирусом. Из этих средств, более 190 млн будет направлено на помощь Украине, передаёт УНН со ссылкой на заявление в Twitter комиссара ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливера Варгеи, передаёт УНН.

“Для поддержки наших стран Восточного партнера в борьбе с коронавирусом региональные и двусторонние фонды перенаправляются в рамках ответных действий Team Europe на сумму 962 млн. Евро на неотложные нужды и смягчение социально-экономических последствий”, - написал еврокомиссар.

Он также опубликовал буклет, информирующий о распределении данных средств каждой стране ВП.

“Украина: более 190 миллионов евро на неотложные и краткосрочные нужды... ЕС поддерживает создание устойчивости сообщества посредством помощи уязвимым людям, перехода к онлайн-образованию, борьбы с дезинформацией и укрепления культурного разнообразия и творчества в Интернете”, - говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, ранее Евросоюз планировал мобилизировать на помощь Украине 80 млн евро. 

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