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Брюссель выделит 500 млрд евро пострадавшим от COVID-19 членам ЕС

Брюссель выделит 500 млрд евро пострадавшим от COVID-19 членам ЕС

Киев  •  УНН

 • 17942 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министры финансов стран-членов ЕС в ночь на пятницу, 10 апреля, согласовали меры финансовой помощи государствам-членам сообщества, наиболее сильно пострадавшим от последствий пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на dpa и DW.

Объем пакета помощи, предназначенного, кроме прочего, для спасения рабочих мест и предприятий, составит 500 миллиардов евро. К выплате эти средства будут готовы немедленно, заявили участники переговоров по их завершению.

Согласованный пакет финансовой помощи состоит из трех частей. 240 млрд евро будут предоставлены государствам, наиболее сильно пострадавшим от последствий пандемии COVID-19 в рамках Европейского стабилизационного механизма (European Stability Mechanism, ESM).

Еще 200 млрд евро из гарантийного фонда Европейского инвестиционного банка EIB предназначены для кредитов предприятиям. И 100 млрд евро будет выделено на предложенную Еврокомиссией программу SURE для обеспечения перевода сотрудников предприятий в режим неполной занятости.

Кроме того, планируется создать временный Фонд восстановления (Recovery Fund), средства из которого будут направлены на оздоровление экономики. Дополнительная информация, касающаяся работы этого фонда и источников его финансирования, будет обнародована позже.

Напомним, Евросоюз выделит Украине более 190 млн евро на борьбу с эпидемией.

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