ФРС объявила о новых мерах по спасению экономики США

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Федеральная резервная система США (ФРС) объявила в четверг о запуске программы предоставления займов на общую сумму до 2,3 триллионов долларов для американских предприятий, местных органов власти и домохозяйств, пострадавших от вспышки коронавируса в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.