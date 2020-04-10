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ФРС объявила о новых мерах по спасению экономики США

ФРС объявила о новых мерах по спасению экономики США

Киев  •  УНН

 • 17450 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Федеральная резервная система США (ФРС) объявила в четверг о запуске программы предоставления займов на общую сумму до 2,3 триллионов долларов для американских предприятий, местных органов власти и домохозяйств, пострадавших от вспышки коронавируса в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне, председатель Федерального резерва Джером Пауэлл заявил, что ФРС намерена использовать свои полномочия "решительно, активно и агрессивно", пока не появится уверенность в том, что экономика США начала восстанавливаться.

Федеральное правительство объявило о начале реализации Программы кредитования бизнеса "Мэйн-Стрит" в рамках закона CARES – крупнейшего пакета экономической помощи, когда-либо принятого Конгрессом. Термин "Мэйн-Стрит" ("главная улица") используется в США для обозначения малого бизнеса, рабочих, интеллигенции и всех остальных налогоплательщиков, которые противопоставляются банкирам и трейдерам с Уолл-стрит в Нью-Йорке.

По словам Пауэлла, "есть все основания полагать, что экономический подъем, когда он наступит, может оказаться устойчивым", потому что экономика США быстро росла вплоть до начала вспышки коронавируса.

Председатель ФРС добавил, что, хотя все желают скорейшего открытия экономики, власти также хотят избежать "фальстарта", при котором произойдет частичное открытие экономики, за которым может последовать повторная волна заражений, и страна вернется к "исходной точке".

Напомним, Брюссель выделит 500 млрд евро пострадавшим от COVID-19 членам ЕС.

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