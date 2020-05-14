Трамп заявил, что уверен в необходимости введения для ФРС США отрицательной ставки

Его попросили прокомментировать слова главы финансового регулятора Джерома Пауэлла, который сообщил, что ФРС даже не рассматривает этот вопрос. “Я твердо убежден, что нам необходимо отрицательная ставка”, — отметил Трамп. Он призвал “взглянуть на Германию, Китай и всех остальных”, кто ввел отрицательные ставки, берет в долг и получает за счет этого прибыль. “Если они пользуются преимуществами негативных ставок, то и мы должны тоже ... Безумие, но другие страны этим занимаются ... У нас тоже есть возможности для этого. Я ждал этого всю жизнь”, — подчеркнул президент.

При этом он назвал Пауэлла, которого раньше постоянно критиковал, “самым прогрессирующим игроком” (титул, который используется в Национальной баскетбольной ассоциации). “Не согласен с ним только в одном — негативных ставках”, — заключил Трамп, добавив, что тот “отлично выполняет свою работу”.

Ранее в среду глава ФРС попросили прокомментировать высказывания президента, который во вторник в очередной раз призвал финрегулятор ввести отрицательную ставку. Пауэлл подчеркнул, что “доказательства эффективности негативных ставок весьма неоднозначные”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФРС объявила о новых мерах по спасению экономики США

В конце апреля ФРС сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и ожидалось рынком. Глава государства неоднократно призывал финрегулятор снизить ставку до нуля или установить ее на отрицательном уровне, чтобы, вопреки желанию руководства ФРС, вообще сократить инфляцию до нуля и начать рефинансировать госдолг США.

Базовую ставку на нулевом или отрицательном уровне удерживает ряд центробанков мира. Некоторые страны выпускают государственные облигации с отрицательной ставкой, что позволяет им брать в долг и получать за счет этого прибыль.