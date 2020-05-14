Смертність від COVID-19 у світі становить майже 300 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Станом на 6:00 четверга загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 297 108 осіб. У свою чергу, одужали 1 547 406 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі 4 345 646 інфікованих. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 390 406), Росія (242 271), Велика Британія (230 986), яка випередила Іспанію (228 691), Італія (222 104), Бразилія (190 137), Франція (178 184), Німеччина (174 098) і Туреччина (143 114).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 84 119 осіб, Великій Британії — 33 264, Італії — 31 106, Іспанії — 27 104 і в Франції — 27 077. У Китаї загалом — 4637, без змін уже понад двох тижнів.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 439 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.