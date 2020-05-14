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Смертность от COVID-19 в мире составляет почти 300 тыс. человек

Киев • УНН

 • 19031 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. По состоянию на 6:00 четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 297 108 человека. В свою очередь, выздоровели 1 547 406 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Смертность от COVID-19 в мире составляет почти 300 тыс. человек

Всего в мире 4 345 646 инфицированных. Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 390 406), Россия (242 271), Великобритания (230 986), которая опередила Испанию (228 691), Италия (222 104), Бразилия (190 137), Франция (178 184), Германия (174 098) и Турция (143 114).

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США — 84 119 человек, Великобритании — 33 264, в Италии — 31 106, Испании — 27 104 и во Франции — 27 077. В Китае в целом — 4637, без изменений уже более двух недель.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 439 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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