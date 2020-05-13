В Україні вже 16 425 випадків COVID-19, з них 439 летальні

"За минулу добу захворіло 402 особи, з них 25 дітей та 94 медичних працівники… Зафіксовано 14 летальних випадків, серед них більшість мала супутні захворювання… При цьому у нас сьогодні рекордна кількість пацієнтів, які одужали - 343. Загалом за весь час пандемії захворіло 16 425 людини, з них 1130 дітей, а також 3208 медичних працівників. При цьому загалом одужало 3 716 осіб, 439 летальних випадків", - зазначив він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що хоч карантин в Україні наразі і до 22 травня, це не кінцева дата, і його будуть продовжувати.



