В Україні вже 16 425 випадків COVID-19, з них 439 летальні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. В Україні на 9 годину 13 травня зафіксовано 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 439 летальні. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу захворіло 402 особи, з них 25 дітей та 94 медичних працівники… Зафіксовано 14 летальних випадків, серед них більшість мала супутні захворювання… При цьому у нас сьогодні рекордна кількість пацієнтів, які одужали - 343. Загалом за весь час пандемії захворіло 16 425 людини, з них 1130 дітей, а також 3208 медичних працівників. При цьому загалом одужало 3 716 осіб, 439 летальних випадків", - зазначив він.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що хоч карантин в Україні наразі і до 22 травня, це не кінцева дата, і його будуть продовжувати.