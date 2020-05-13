В Украине уже 16 425 случаев COVID-19, из них 439 летальных

"За прошедшие сутки заболело 402 человека, из них 25 детей и 94 медицинских работника... Зафиксировано 14 летальных случаев, среди них большинство имели сопутствующие заболевания... При этом у нас сегодня рекордное количество пациентов, которые выздоровели - 343. Всего за все время пандемии заболело 16 425 человека, из них 1 130 детей, а также 3 208 медицинских работников. При этом в целом выписаны 3 716 человек, 439 летальных случаев", - отметил он.

Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что хотя карантин в Украине пока и до 22 мая, это не конечная дата, и его будут продлевать.



