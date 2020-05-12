Шмигаль прояснив, що буде з карантином після 22 травня

"Офіційно карантин до 22 травня, але це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати", - сказав він.

Шмигаль додав, що наразі уряд відпрацьовує, коли буде впроваджено кожен з п'яти етапів виходу з карантину.

"Сьогодні важко прогнозувати. Зараз ми перебуваємо на піку захворюваності. Ми йдемо рівно останніх сім-вісім днів. У нас не збільшується кількість хворих відсотково. Ми навіть трішки падаємо по кількості відношення захворюваних до тих, хто вже хворіє. Ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищила або була рівною до кількості тих, хто захворів. Це дуже важливий етап переломний, коли ми будемо розуміти, що пройшли пік", - зазначив Прем’єр.

Нагадаємо, в Україні з 11 травня почалося зняття перших карантинних обмежень, введених через ситуацію з поширенням коронавірусу.