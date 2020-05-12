Шмыгаль прояснил, что будет с карантином после 22 мая

"Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продлевать", - сказал он.

Шмыгаль добавил, что на данный момент правительство отрабатывает, когда будут введены каждый из пяти этапов выхода из карантина.

"Сегодня трудно прогнозировать. Сейчас мы находимся на пике заболеваемости. Мы идем ровно последние семь-восемь дней. У нас не увеличивается количество больных процентно. Мы даже немного падаем по количеству соотношения заболевавших к тем, кто уже болеет. Мы все еще не имели никакого дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысило или было бы равно количеству заболевших. Это очень важный этап переломный, когда мы будем понимать, что прошли пик", - отметил Премьер.

Напомним, в Украине с 11 мая началось снятие первых карантинных ограничений, введенных из-за ситуации с распространением коронавируса.