Около 70% работников миграционной службы США отправят в неоплачиваемые отпуска
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. На фоне пандемии и приостановление выдачи виз и зеленых карточек тысячи сотрудников миграционных служб США фактически остались без источника доходов. Около 70% работников будут вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска. Об этом пишет "Голос Америки" и The New York Times, передает УНН.
В Службе гражданства и иммиграции США работает примерно 19 тыс. человек. Около 13,400 работников службы могут отправить в неоплачиваемые отпуска еще до начала августа.
Бюджет Службы гражданства и иммиграции США составляет примерно 4,8 миллиарда долларов, и 97% всех поступлений — это мирацийни сборы. С началом пандемии количество денег, полученных за счет этих сборов, сократилось на 50%, — сообщает The New York Times.
“Процедуры Службы гражданства и иммиграции США в значительной степени зависят от доходов от сборов. По сути, Служба действует скорее как традиционный бизнес, чем как правительственная структура”, — пояснил Чад Вулф, исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США, которому подчиняется миграционное ведомство.
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В Службе гражданства и иммиграции обратились в Конгресс с просьбой выделить экстренное финансирование в сумме 1,2 миллиарда долларов. Впрочем, в обеих партиях заявили, что ожидают подробную информацию об этой просьбе.
“Конгресс желает работать с руководством службы, но мы не можем выписать им пустой чек”, — заявил конгрессмен Бенни Томпсон из Демократической партии, возглавляет комитет внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса.
“Если они действительно хотят эти деньги, нужно формально запросить”, — добавил сенатор-республиканец Ричард Шелби.
Таким образом, в Конгрессе ожидают получить официальный запрос о выделении экстренных средств с объяснениями, как они будут потрачены.
Напомним, в США 27 млн человек могут лишиться медстраховки из-за потери работы.