У США за добу коронавірусом заразилися понад 71 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом на території США за минулу добу перевищила 71 тис. Про це повідомило в суботу агентство ділових новин Bloomberg з посиланням на Університет Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі даних федеральних і місцевих властей, передає УНН.
Згідно з поширеними даними, за минулу добу в Сполучених Штатах були виявлені 71 389 нових випадків зараження інфекцією. Таким чином зростання числа заражених в порівнянні з минулим днем склало 2,3%. Протягом останнього тижня дані за цим показником становили в середньому 1,9%.
З початку пандемії коронавірусу в світі заразилися понад 12,5 млн осіб, близько 560 тис. померли. За інформацією Університету Джонса Хопкінса, США лідирують серед країн як за кількістю інфікованих коронавірусів (понад 3,22 млн осіб), так і померлих (понад 134 тис. осіб).
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 52 843 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 372 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.