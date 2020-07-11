В Україні вже 52 843 випадки COVID-19, за добу померли 27 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. В Україні на 9:40 11 липня зафіксовано вже 52 843 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків — 800. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 52 843 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 800 інфікованих — на рівні попередньої доби.
Внаслідок хвороби загалом померли 1 372 людини, з них 27 — за останню добу.
Від хвороби одужали в Україні 25 661 особа, з них 861 за останню добу.
Додамо, що від COVID-19 у світі одужало майже 7 млн осіб.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.