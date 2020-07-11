В Украине уже 52843 случая COVID-19, за сутки умерли 27 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В Украине на 9:40 11 июля зафиксировано уже 52 843 случая коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев — 800. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, с 52 843 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 800 инфицированных — на уровне предыдущих суток.
Вследствии болезни вообще умерли 1 372 человека, из них 27 — за последние сутки.
От болезни выздоровели в Украине 25 661 человек, из них 861 за последние сутки.
Добавим, что от COVID-19 в мире выздоровели почти 7 млн человек.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.