Коронавірус у світі: одужало майже 7 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Станом на ранок суботи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 559 481. У свою чергу, одужали 6 835 987 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі 12 461 962 осіб інфіковано.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (3 183 856), Бразилія (1 800 827), Індія (793 802), Росія (712 863), а також Перу, Чилі, Велика Британія, Мексика, Іспанія, Іран, Південно-Африканська Республіка, Пакистан, Італія та Саудівська Аравія.
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (134 067), Бразилії (70 398), Великій Британії (44 735), а також в Італії, Мексиці, Франції та Іспанії. У Китаї загалом — 4,641.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 52 043 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1345 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.