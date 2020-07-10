В Україні вже понад 52 тис. випадків COVID-19, за добу - 819
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. В Україні на ранок 10 липня зафіксовано вже 52 043 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 819. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу захворіло 819 осіб. З них 67 дітей, а також 65 медичних працівників. Було госпіталізовано 214 осіб. Зафіксовано 18 летальних випадків", - сказав міністр.
При цьому за добу одужало 1016 пацієнтів.
"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 52 043 людини. З них 3749 дітей, а також 7213 медичних працівників”, - сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що загалом одужало 24 800 осіб, а летальних випадків 1345.
Нагадаємо, кількість випадків коронавірусу на Львівщині за добу впала до 82.