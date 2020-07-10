В Украине уже более 52 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 819
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В Украине на утро 10 июля зафиксировано уже 52 043 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки - 819. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки заболело 819 человек. Из них 67 детей, а также 65 медицинских работников. Были госпитализированы 214 человек. Зафиксировано 18 летальных случаев", - сказал министр.
При этом за сутки выздоровели 1016 пациентов.
"Всего за все время пандемии в Украине заболело 52 043 человека. Из них 3749 детей, а также 7213 медицинских работников", - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что в целом выздоровели 24 800 человек, а летальных случаев 1345.
Напомним, суточное количество случаев коронавируса во Львовской области упало до 82.