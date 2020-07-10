Кількість нових випадків коронавірусу на Львівщині за добу впала до 82
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У Львові та на Львівщині на ранок 10 липня підтверджено 6763 випадки інфікування коронавірусом, з них 82 - за останню добу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської міськради.
"Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 6763 осіб, 178 людей померло. 1003 пацієнтів одужало", - йдеться у повідомленні.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1088 ПЛР-тестів, з них 82 — позитивні. Серед них львів'ян — 33. Загалом в роботу взяли 576 проб, залишок у холодильнику — 327 проб.
Нагадаємо, напередодні на Львівщині добовий приріст випадків коронавірусу був більше ніж 100.