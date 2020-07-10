Кількість нових випадків коронавірусу на Львівщині за добу впала до 82

"Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 6763 осіб, 178 людей померло. 1003 пацієнтів одужало", - йдеться у повідомленні.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1088 ПЛР-тестів, з них 82 — позитивні. Серед них львів'ян — 33. Загалом в роботу взяли 576 проб, залишок у холодильнику — 327 проб.

Нагадаємо, напередодні на Львівщині добовий приріст випадків коронавірусу був більше ніж 100.