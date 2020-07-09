На Львівщині за добу 119 нових інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. У Львові та на Львівщині на ранок 9 липня підтверджено 6681 випадок інфікування коронавірусом, з них 119 — за останню добу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської міськради.
"Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 6681 особи, 174 людини померло. 990 пацієнтів одужало", - йдеться у повідомленні.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1294 ПЛР-тести, з них 119 — позитивні. Серед них львів'ян — 43. Загалом в роботу взяли 521 пробу, залишок у холодильнику — 406 проб.
Нагадаємо, на Львівщині частково послабили карантин.