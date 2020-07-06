На Львівщині частково послабили карантин

"За даними МОЗ України, Львівська область перестала бути регіоном із значним поширенням COVID-19 і підпадає під критерії, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 500. Це дозволяє почати послаблення карантину", - йдеться в повідомленні.

Зі слів голови Львівської ОДА Максима Козицького, Львівщина потроху виходить із пікового періоду масових захворювань, тож є можливість частково дозволити роботу деяких сфер бізнесу.

"Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 10,92%, при нормі менш як 11%. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить – 28,03%, при нормі менш як 10%. Львівщина потроху виходить із пікового періоду масових захворювань, тому при дотриманні обережності та усіх рекомендацій можемо частково дозволити роботу деяких сфер бізнесу. Ситуація перебуватиме на ретельному контролі, кожних три дні ми будем оцінювати стан справ. У разі відповідності епідемічної ситуації в області ознакам для посилення протиепідемічних заходів будемо розглядати питання про посилення карантину", - зазначив Козицький.

За інформацією директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, складає 43,04% від загальної кількості при нормі менше ніж 50%. А середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу протягом останніх семи днів складає 108,66 на 100 тисяч населення, при нормі більш ніж 24.

Відтак, з 7 липня 2020 року на території області дозволили роботу готелів, закладів громадського харчування, закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів та фітнес-центрів за умови дотримання протиепідемічних заходів та відповідних рекомендацій Головного Державного санітарного лікаря України.

Також дозволили проведення релігійних заходів за участі більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід. Як вказано, організатор заходу відповідальний за дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра.

Нагадаємо, раніше сьогодні у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19, серед них є і Львівська область.