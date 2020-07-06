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Во Львовской области частично ослабили карантин

Во Львовской области частично ослабили карантин

Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 6 июля. УНН. Во Львовской области решили частично ослабить карантин. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовской облгосадминистрации.

"По данным Минздрава Украины, Львовская область перестала быть регионом с широким распространением COVID-19 и подпадает под критерии, определенные постановлением Кабинета Министров Украины от 17 июня 2020 года № 500. Это позволяет начать ослабление карантина", - говорится в сообщении.

По словам главы Львовской ОГА Максима Козицкого, Львовская область понемногу выходит из пикового периода массовых заболеваний, поэтому есть возможность частично разрешить работу некоторых сфер бизнеса.

"Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 10,92%, при норме менее 11%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет - 28,03%, при норме менее 10%. Львовская область понемногу выходит из пикового периода массовых заболеваний, поэтому при соблюдении осторожности и всех рекомендаций можем частично разрешить работу некоторых сфер бизнеса. Ситуация будет находиться на тщательном контроле, каждые три дня мы будем оценивать положение дел. В случае соответствия эпидемической ситуации в области признакам для усиления противоэпидемических мероприятий будем рассматривать вопрос об усилении карантина", - отметил Козицкий.

По информации директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет 43,04% от общего количества при норме менее 50%. А среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа в течение последних семи дней составляет 108,66 на 100 тысяч населения, при норме более 24.

Таким образом, с 7 июля 2020 года на территории области разрешили работу гостиниц, заведений общественного питания, учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов и фитнес-центров при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий и соответствующих рекомендаций Главного Государственного санитарного врача Украины.

Также разрешили проведение религиозных мероприятий с участием более одного лица на 5 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), где проводится мероприятие. Как указано, организатор мероприятия ответственен за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра.

Напомним, ранее сегодня в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19, среди них есть и Львовская область.

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