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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 28604 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 43396 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 117315 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 121052 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118630 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102940 просмотра

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Число новых случаев коронавируса во Львовской области за сутки упало до 82

Число новых случаев коронавируса во Львовской области за сутки упало до 82

Киев  •  УНН

 • 12154 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Во Львове и Львовской области на утро 10 июля подтверждено 6763 случая инфицирования коронавирусом, из них 82 - за последние сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского горсовета.

"В целом коронавирусную инфекцию обнаружено - у 6763 человек, 178 человек умерли. 1003 пациентов выздоровели", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1088 ПЦР-тестов, из них 82 - положительные. Среди них львовян - 33. Всего в работу взяли 576 проб, остаток в холодильнике - 327 проб.

Напомним, накануне во Львовской области суточный прирост случаев коронавируса был более 100.

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