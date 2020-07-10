Число новых случаев коронавируса во Львовской области за сутки упало до 82
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Во Львове и Львовской области на утро 10 июля подтверждено 6763 случая инфицирования коронавирусом, из них 82 - за последние сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского горсовета.
"В целом коронавирусную инфекцию обнаружено - у 6763 человек, 178 человек умерли. 1003 пациентов выздоровели", - говорится в сообщении.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1088 ПЦР-тестов, из них 82 - положительные. Среди них львовян - 33. Всего в работу взяли 576 проб, остаток в холодильнике - 327 проб.
Напомним, накануне во Львовской области суточный прирост случаев коронавируса был более 100.