"Безответственно": Белый дом осудил комментарий Маска о покушении на Трампа
Киев • УНН
Илон Маск написал пост, в котором задавался вопросом об отсутствии покушений на Байдена и Харрис. Белый дом назвал такую риторику "безответственной" и призвал осуждать любое насилие.
Белый дом в понедельник раскритиковал пост миллиардера Илона Маска, в котором тот задался вопросом, почему на бывшего президента Дональда Трампа недавно было совершено два покушения, а на президента Джо Байдена и вице-президента Камилу Харрис - нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.
Детали
После воскресного возможного покушения на Трампа Маск написал на своей платформе X : "И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу". Однако после миллиардер удалил пост. Впрочем не сразу.
На одну из просьб подписчиков пересмотреть свой комментарий он ответил: "Никто даже не пытался это сделать - вот что я хочу сказать, и никто не будет".
На другую просьбу удалить и переформулировать сообщение он ответил: "Справедливо. Я не хочу делать то, что сделали они, даже в шутку".
В итоге Маск удалил пост и попытался заявить, что это была шутка.
В белом доме отреагировали на пост Маска.
Как заявили президент Байден и вице-президент Харрис после вчерашних тревожных новостей, в нашей стране нет места политическому насилию или любому насилию, и мы все должны внести свой вклад в то, чтобы этот инцидент не привел к новому насилию
"Насилие следует только осуждать, никогда не поощрять и не шутить над ним. Такая риторика безответственна", - продолжил он.
Новое покушение: Трамп считает, что виновата риторика Байдена и Харрис16 сентября 2024, 17:36 • 14361 просмотр