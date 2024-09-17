"Безответственно": Белый дом осудил комментарий Маска о покушении на Трампа

Белый дом в понедельник раскритиковал пост миллиардера Илона Маска, в котором тот задался вопросом, почему на бывшего президента Дональда Трампа недавно было совершено два покушения, а на президента Джо Байдена и вице-президента Камилу Харрис - нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

После воскресного возможного покушения на Трампа Маск написал на своей платформе X : "И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу". Однако после миллиардер удалил пост. Впрочем не сразу.

На одну из просьб подписчиков пересмотреть свой комментарий он ответил: "Никто даже не пытался это сделать - вот что я хочу сказать, и никто не будет".

На другую просьбу удалить и переформулировать сообщение он ответил: "Справедливо. Я не хочу делать то, что сделали они, даже в шутку".

В итоге Маск удалил пост и попытался заявить, что это была шутка.

В белом доме отреагировали на пост Маска.

Как заявили президент Байден и вице-президент Харрис после вчерашних тревожных новостей, в нашей стране нет места политическому насилию или любому насилию, и мы все должны внести свой вклад в то, чтобы этот инцидент не привел к новому насилию - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса.

"Насилие следует только осуждать, никогда не поощрять и не шутить над ним. Такая риторика безответственна", - продолжил он.

Новое покушение: Трамп считает, что виновата риторика Байдена и Харрис