"Безвідповідально": Білий дім засудив коментар Маска про замах на Трампа
Київ • УНН
Ілон Маск написав пост, у якому ставив питання про відсутність замахів на Байдена і Гарріс. Білий дім назвав таку риторику «безвідповідальною» і закликав засуджувати будь-яке насильство.
Білий дім у понеділок розкритикував пост мільярдера Ілона Маска, у якому той поставив запитання, чому на колишнього президента Дональда Трампа нещодавно було скоєно два замахи, а на президента Джо Байдена і віцепрезидента Камілу Гарріс - ні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Axios.
Деталі
Після недільного можливого замаху на Трампа Маск написав на своїй платформі X: "І ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу". Однак після мільярдер видалив пост. Утім не одразу.
На одне з прохань підписників переглянути свій коментар він відповів: "Ніхто навіть не намагався це зробити - ось що я хочу сказати, і ніхто не буде".
На інше прохання видалити і переформулювати повідомлення він відповів: "Справедливо. Я не хочу робити те, що зробили вони, навіть жартома".
У підсумку Маск видалив пост і спробував заявити, що це був жарт.
У білому домі відреагували на пост Маска.
Як заявили президент Байден і віцепрезидент Гарріс після вчорашніх тривожних новин, у нашій країні немає місця політичному насильству або будь-якому насильству, і ми всі повинні зробити свій внесок у те, щоб цей інцидент не призвів до нового насильства
"Насильство слід тільки засуджувати, ніколи не заохочувати і не жартувати над ним. Така риторика безвідповідальна", - продовжив він.
Новий замах: Трамп вважає, що винна риторика Байдена і Гарріс16.09.2024, 20:36 • 16678 переглядiв