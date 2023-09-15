Бесплатное профтехобразование для участников боевых действий: в Украине будет внедрен экспериментальный проект

Цитата

“В условиях полномасштабной войны одной из важнейших задач государства является защита участников боевых действий и лиц с инвалидностью, полученной в результате войны. Кроме предоставления социальных гарантий этим категориям украинцев, мы должны максимально способствовать их адаптации и переходу от военной карьеры к гражданской жизни. Поэтому принятое Правительством решение направлено на повышение конкурентоспособности на рынке труда, а также будет способствовать дальнейшему трудоустройству именно ветеранов и лиц с инвалидностью, которую они получили во время войны”, — объяснила целесообразность программы заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Детали

Кабинет Министров Украины утвердил решение о новой учебной программе на заседании правительства 15 сентября 2023 года.

Согласно принятому документу, участники боевых действий и лица с инвалидностью полученной в результате войны смогут проходить, как первичную профессиональную подготовку, так и переподготовку, или повысить профессиональную квалификацию за счет государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ранение во время службы: как военному получить денежную помощь

Они смогут самостоятельно выбирать профессии или программы повышения квалификации из перечня, который будет сформирован Государственным центром занятости (ГЦЗ) и размещен на его сайте. Там же будет представлена и информация о старте и продолжительности той или иной программы.

Соискатели образования также могут самостоятельно выбрать места профессионального обучения из перечня учебных заведений, который также будет размещен на сайте ГЦЗ.

Программой также предусмотрены возмещения средств, потраченных на проезд к месту обучения и в обратном направлении. А также за оплату проживания в период обучения. Компенсация таких расходов гарантируют соискателям образования, которые будут учиться не по месту жительства, также людям, которые будут сопровождать учащихся с инвалидностью вследствие войны I группы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работодателям будут компенсировать обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью — Минэкономики

Финансирование профессионального обучения и связанных с ним расходов при реализации экспериментального проекта будет осуществлять Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Координировать экспериментальный проект будут два госучреждения: Минэкономики и Государственный центр занятости.