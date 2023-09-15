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Безкоштовна профтехосвіта для учасників бойових дій: в Україні запровадять експериментальний проект

Київ • УНН

 • 219237 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Уряд запровадив програму безкоштовного навчання для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю здобутою внаслідок війни. Про це йдеться в заяві Міністерства економіки, опублікованій на сайті уряду, передає УНН.

Цитата

“В умовах повномасштабної війни одним із найважливіших завдань держави є захист учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, яку було отримано внаслідок війни. Крім надання соціальних гарантій цим категоріям українців, ми маємо максимально сприяти їхній адаптації та переходу від військової кар’єри до цивільного життя. Тому прийняте Урядом рішення спрямоване на підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, а також сприятиме подальшому працевлаштуванню саме ветеранів та осіб з інвалідністю, яку вони отримали під час війни”, — пояснила доцільність програми заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Деталі

Кабінет Міністрів України затвердив рішення щодо нової навчальної програми на засіданні уряду 15 вересня 2023 року.

Згідно з ухваленого документа, учасники бойових дій та особи з інвалідністю здобутою внаслідок війни зможуть проходити, як первинну професійну підготовку, так і перепідготовку, або підвищити професійну кваліфікацію коштом держави.

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Вони зможуть самостійно обирати професії або програми підвищення кваліфікації з переліку, який буде сформовано Державним центром зайнятості (ДЦЗ) і розміщено на його сайті. Там же буде представлено й інформацію про старт та тривалість тієї чи іншої програми.

Здобувачі освіти також можуть самостійно обрати місця професійного навчання із переліку закладів освіти, який також буде розміщено на сайті ДЦЗ.

Програмою також передбачені відшкодування коштів витрачених на проїзд до місця навчання та у зворотному напрямку. А також за оплату проживання у період навчання. Компенсація таких витрат гарантують здобувачам освіти, які навчатимуться не за місцем проживання, а також особам, які супроводжуватимуть особу з інвалідністю внаслідок війни І групи.

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Фінансування професійного навчання та пов’язаних із ним витрат під час реалізації експериментального проєкту здійснюватиме Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Координуватимуть експериментальний проєкт дві держустанови: Мінекономіки та Державний центр зайнятості.

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