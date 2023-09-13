Поранення під час служби: як військовому отримати грошову допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Військовослужбовці, які отримали поранення під час служби, можуть отримати грошову допомогу. Про алгоритм розповів на брифінгу в Military Media Center представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки Шевченківського району міста Києва Сергій Рунчев, передає УНН.
Деталі
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, одноразова грошова допомога військовослужбовцям призначається і виплачується у таких випадках:
- у разі встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) при виконання обов’язків військової служби
- або у разі встановлення інвалідності, яка настала внаслідок захворювання або нещасного випадку при проходженні військової служби.
У цих випадках розмір одноразової грошової допомоги в залежності від встановленої групи інвалідності, становить:
- від 250 до 400-кратного прожиткового мінімуму – у разі виконання військового обов’язку
- та від 70 до 120-кратного прожиткового мінімуму при проходженні військової служби.
Також, одноразова грошова допомога призначається та виплачується у разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності у випадках поранення (контузії, травми або каліцтва). Залежно від ступеня втрати часткової працездатності розмір виплат становить:
- 70-кратного прожиткового мінімуму, якщо втрата працездатності настала в період військової служби, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення;
- 50-кратного прожиткового мінімуму в період проходження строкової військової служби, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення.
Прожитковий мінімум – це встановлена законом сума для працездатних осіб на 1 січня календарного року. На 1 січня 2023 року це становить 2 684 грн.
Для призначення та виплати Міністерством оборони України одноразової грошової допомоги, військовослужбовець повинен звернутись до районного ТЦК та СП за місцем свого проживання та надати такі документи:
1. Заяву встановленого зразку;
2. Згоду на обробку персональних даних;
3. Документ, що посвідчує особу, тобто паспорт громадянина України, а для осіб без громадянства та іноземців – документ, що посвідчує їх особу;
4. Документ про присвоєння реєстраційного номера платника податків, крім осіб без громадянства або іноземців;
5. Витяг з наказу про виключення зі списків особового складу з військової частини;
6. Свідоцтво про хворобу або витяг з протоколу Центральної військово-лікарської комісії про причинний зв’язок;
7. Копію довідки МСЕК;
8. Довідку про обставини травми, поранення (контузії).
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