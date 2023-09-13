Ранение во время службы: как военному получить денежную помощь

Детали

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины, единовременная денежная помощь военнослужащим назначается и выплачивается в следующих случаях:

- в случае установления инвалидности вследствие ранения (контузии, травмы или увечья) при исполнении обязанностей военной службы

- или в случае установления инвалидности, наступившей вследствие заболевания или несчастного случая при прохождении военной службы.

В этих случаях размер единовременного денежного пособия в зависимости от установленной группы инвалидности, составляет:

- от 250 до 400-кратного прожиточного минимума – в случае выполнения воинского долга

- и от 70 до 120-кратного прожиточного минимума при прохождении военной службы.

Также, единовременная денежная помощь назначается и выплачивается в случае частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности в случаях ранения (контузии, травмы или увечья). В зависимости от степени утраты частичной трудоспособности размер выплат составляет:

- 70-кратного прожиточного минимума, если утрата трудоспособности наступила в период военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения;

- 50-кратного прожиточного минимума в период прохождения срочной военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения.

Прожиточный минимум – это установленная законом сумма для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. На 1 января 2023 года это составляет 2 684 грн.

Для назначения и выплаты Министерством обороны Украины единовременной денежной помощи, военнослужащий должен обратиться в районный ТЦК и СП по месту своего проживания и предоставить следующие документы:

1. Заявление установленного образца;

2. Согласие на обработку персональных данных;

3. Документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт гражданина Украины, а для лиц без гражданства и иностранцев – документ, удостоверяющий их личность;

4. Документ о присвоении регистрационного номера налогоплательщика, кроме лиц без гражданства или иностранцев;

5. Выписка из приказа об исключении из списков личного состава из воинской части;

6. Свидетельство о болезни или выписка из протокола Центральной военно-врачебной комиссии о причинной связи;

7. Копию справки МСЭК;

8. Справку об обстоятельствах травмы, ранения (контузии).

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