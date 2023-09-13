Ранение во время службы: как военному получить денежную помощь
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Военнослужащие, получившие ранения во время службы, могут получить денежную помощь. Об алгоритме рассказал на брифинге в Military Media Center представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки Шевченковского района города Киева Сергей Рунчев, передает УНН.
Детали
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины, единовременная денежная помощь военнослужащим назначается и выплачивается в следующих случаях:
- в случае установления инвалидности вследствие ранения (контузии, травмы или увечья) при исполнении обязанностей военной службы
- или в случае установления инвалидности, наступившей вследствие заболевания или несчастного случая при прохождении военной службы.
В этих случаях размер единовременного денежного пособия в зависимости от установленной группы инвалидности, составляет:
- от 250 до 400-кратного прожиточного минимума – в случае выполнения воинского долга
- и от 70 до 120-кратного прожиточного минимума при прохождении военной службы.
Также, единовременная денежная помощь назначается и выплачивается в случае частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности в случаях ранения (контузии, травмы или увечья). В зависимости от степени утраты частичной трудоспособности размер выплат составляет:
- 70-кратного прожиточного минимума, если утрата трудоспособности наступила в период военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения;
- 50-кратного прожиточного минимума в период прохождения срочной военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения.
Прожиточный минимум – это установленная законом сумма для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. На 1 января 2023 года это составляет 2 684 грн.
Для назначения и выплаты Министерством обороны Украины единовременной денежной помощи, военнослужащий должен обратиться в районный ТЦК и СП по месту своего проживания и предоставить следующие документы:
1. Заявление установленного образца;
2. Согласие на обработку персональных данных;
3. Документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт гражданина Украины, а для лиц без гражданства и иностранцев – документ, удостоверяющий их личность;
4. Документ о присвоении регистрационного номера налогоплательщика, кроме лиц без гражданства или иностранцев;
5. Выписка из приказа об исключении из списков личного состава из воинской части;
6. Свидетельство о болезни или выписка из протокола Центральной военно-врачебной комиссии о причинной связи;
7. Копию справки МСЭК;
8. Справку об обстоятельствах травмы, ранения (контузии).
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