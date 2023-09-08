В Раді зареєстрували законопроєкт про окреме покарання за образу військовослужбовців

Деталі

Зареєстрований проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань посилення правового захисту військовослужбовців».

Ініціатором законопроєкту став представник Президента у парламенті Федір Веніславський.

Документом пропонують запровадити штраф від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн). Або громадські роботи на строк від 15 до 60 годин, виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20 процентів заробітку, суспільно-корисні роботи на строк від 240 до 360 днів, чи адміністративний арешт на строк до 15 діб.

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Довідково

У Кримінальному Кодексі України є стаття про образу честі та гідності військовослужбовця та погрози військовослужбовцю. Однак там йдеться про погрози вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовця, погрози його близьким родичам чи членам сім’ї. Санкції статті передбачають від 3 років до 5 років обмеження чи позбавлення волі.