В Раде зарегистрировали законопроект об отдельном наказании за оскорбление военнослужащих

Детали

Зарегистрирован проект Закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов усиления правовой защиты военнослужащих».

Инициатором законопроекта стал представитель Президента в парламенте Федор Вениславский.

Документом предлагают ввести штраф от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн). Или общественные работы на срок от 15 до 60 часов, исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20 процентов заработка, общественно-полезные работы на срок от 240 до 360 дней, или административный арест на срок до 15 суток.

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Справочно

В Уголовном Кодексе Украины есть статья об оскорблении чести и достоинства военнослужащего и угрозах военнослужащему. Однако там речь идет об угрозах убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества военнослужащего, угрозы его близким родственникам или членам семьи. Санкции статьи предусматривают от 3 лет до 5 лет ограничения или лишения свободы.