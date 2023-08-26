Роботодавцям компенсуватимуть облаштування робочих місць для людей з інвалідністю – Мінекономіки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Уряд компенсуватиме роботодавцям витрати на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю І та ІІ груп в розмірі до 100,5 тис грн. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів України 22 серпня 2023 року. Про це повідомили на сайті Мінекономіки, передає УНН.
Деталі
Передбачається надання компенсації роботодавцям за облаштування робочих місць:
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- для осіб з інвалідністю І групи - до 100,5 тис грн (15 мінімальних зарплат);
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- для осіб з інвалідністю ІІ групи - до 67 тис грн (10 мінімальних зарплат).
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Компенсуватися будуть витрати на придбання роботодавцем допоміжних засобів для облаштування робочого місця для особи з інвалідністю, зокрема:
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- меблів (крісел з регульованими або фіксованими сидіннями, поручнів та брусів, розсувних дверей, засобів для їх відчинення/зачинення, протиковзних та тактильних матеріалів для підлог і сходів);
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- транспортерів для піднімання сходами з електроприводом;
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- допоміжних засобів для позиціонування курсора та тактильних комп’ютерних дисплеїв;
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- брайлівських клавіатур та портативних пристороїв;
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- підйомних платформ для робочих місць;
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- допоміжних засобів для відтворення звуку та для забезпечення здатності чути і бачити.
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- Фінансування компенсації поточного року здійснюватиметься за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
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Щоб отримати компенсацію, роботодавцю необхідно подати до регіонального центру зайнятості в паперовій або електронній формі:
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- заяву щодо надання компенсації;
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- копії документів, які підтверджують працевлаштування особи з інвалідністю та придбання роботодавцем допоміжних засобів для облаштування робочого місця.
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