Работодателям будут компенсировать обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью - Минэкономики

Детали

Предусматривается предоставление компенсации работодателям за обустройство рабочих мест:



для лиц с инвалидностью I группы - до 100,5 тыс грн (15 минимальных зарплат);



для лиц с инвалидностью ІІ группы - до 67 тыс грн (10 минимальных зарплат).



Компенсироваться будут расходы на приобретение работодателем вспомогательных средств для обустройства рабочего места для лица с инвалидностью, в частности:



мебели (кресел с регулируемыми или фиксированными сиденьями, поручней и брусьев, раздвижных дверей, средств для их открывания/закрывания, противоскользящих и тактильных материалов для полов и лестниц);



транспортеров для подъема по лестницам с электроприводом;



вспомогательных средств для позиционирования курсора и тактильных компьютерных дисплеев;



брайлевских клавиатур и портативных приспособлений;



подъемных платформ для рабочих мест;



вспомогательных средств для воспроизведения звука и для обеспечения способности слышать и видеть.



Финансирование компенсации текущего года будет осуществляться за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.



Чтобы получить компенсацию, работодателю необходимо подать в региональный центр занятости в бумажной или электронной форме:



заявление о предоставлении компенсации;



копии документов, подтверждающих трудоустройство лица с инвалидностью и приобретение работодателем вспомогательных средств для обустройства рабочего места.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сайты украинских госорганов станут доступными для людей с нарушением зрения или слуха