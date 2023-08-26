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Работодателям будут компенсировать обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью - Минэкономики

Работодателям будут компенсировать обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью - Минэкономики

Киев • УНН

 • 981396 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Правительство будет компенсировать работодателям расходы на обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью I и II групп в размере до 100,5 тыс грн. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины 22 августа 2023 года. Об этом сообщили на сайте Минэкономики, передает УНН.

Детали

Предусматривается предоставление компенсации работодателям за обустройство рабочих мест:

  • для лиц с инвалидностью I группы - до 100,5 тыс грн (15 минимальных зарплат);
  • для лиц с инвалидностью ІІ группы - до 67 тыс грн (10 минимальных зарплат).

Компенсироваться будут расходы на приобретение работодателем вспомогательных средств для обустройства рабочего места для лица с инвалидностью, в частности:

  • мебели (кресел с регулируемыми или фиксированными сиденьями, поручней и брусьев, раздвижных дверей, средств для их открывания/закрывания, противоскользящих и тактильных материалов для полов и лестниц);
  • транспортеров для подъема по лестницам с электроприводом;
  • вспомогательных средств для позиционирования курсора и тактильных компьютерных дисплеев;
  • брайлевских клавиатур и портативных приспособлений;
  • подъемных платформ для рабочих мест;
  • вспомогательных средств для воспроизведения звука и для обеспечения способности слышать и видеть.
  • Финансирование компенсации текущего года будет осуществляться за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Чтобы получить компенсацию, работодателю необходимо подать в региональный центр занятости в бумажной или электронной форме:

  • заявление о предоставлении компенсации;
  • копии документов, подтверждающих трудоустройство лица с инвалидностью и приобретение работодателем вспомогательных средств для обустройства рабочего места.

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