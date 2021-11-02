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Без ареста: суд избрал Медведчуку новую меру пресечения в одном из дел

Киев • УНН

 • 15143 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Печерский районный суд города Киева изменил народному депутату Виктору Медведчуку меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство - до конца этого года - в деле о госизмене и разграблении национальных ресурсов в Черном море. Об этом журналисту УН Нсообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Без ареста: суд избрал Медведчуку новую меру пресечения в одном из дел

Детали

Отмечается, что Печерский районный суд города Киева постановил применить в отношении подозреваемого народного депутата Украины меру пресечения в виде личного обязательства с возложением на него процессуальных обязанностей:

  • прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда;
  • не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы;
  • воздерживаться от общения с подозреваемыми, свидетелями в соответствии со списком, определенным следователем или прокурором;
  • сдать на хранение в орган досудебного расследования свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие ему право на выезд из Украины и въезд в Украину.

"Срок действия обязанностей - до 31.12.2021 включительно", - сообщили в ОГП.

"Кроме этого, отмечаем, что подозреваемый народный депутат в настоящее время находится под круглосуточным домашним арестом в другом уголовном производстве по факту государственной измены и содействии террористической деятельности", - отметили в прокуратуре.

Контекст

Как писал УНН, в мае народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

8 октября Медведчуку сообщили новое подозрение за государственную измену и содействие деятельности террористической организации. По словам Генпрокурора Ирины Венедиктовой, в деле речь идет, в частности, о закупке угля с ВОТ у террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”.

Венедиктова сообщала, что прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Медведчука ареста или залога в 1 миллиард. Но 12 октября Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. Киевский апелляционный суд 9 ноября запланировал рассмотрение апелляционных жалоб на применение круглосуточного домашнего ареста в отношении нардепа Медведчука в этом деле.

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