Без арешту: суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід в одній зі справ

Деталі

Наголошується, що Печерський районний суд міста Києва ухвалив застосувати стосовно підозрюваного народного депутата України запобіжний захід у вигляді особистого зобов‘язання з покладенням на нього процесуальних обов‘язків:



прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;



не відлучатися із міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;



повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;



утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками відповідно до списку, визначеному слідчим або прокурором;



здати на зберігання до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд з України і в’їзд в Україну.



"Термін дії обов’язків - до 31.12.2021 включно", - повідомили в ОГП.

"Крім цього, наголошуємо, що підозрюваний народний депутат наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом у іншому кримінальному провадженні за фактом державної зради і сприяння терористичній діяльності", - зауважили у прокуратурі.

Контекст

Як писав УНН, у травні народним депутатам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку було повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

8 жовтня Медведчуку повідомили нову підозру за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації. Зі слів Генпрокурора Ірини Венедіктової, у справі йдеться, зокрема, про закупівлю вугілля з ТОТ у террористичних організацій “ДНР” та “ЛНР”.

Венедіктова повідомляла, що прокуратура клопотатиме про обрання для Медведчука арешту або застави в 1 мільярд. Та 12 жовтня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт. Київський апеляційний суд 9 листопада запланував розгляд апеляційних скарг на застосування цілодобового домашнього арешту до нардепа Медведчука у цій справі.