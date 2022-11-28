Без графиков: Киев и область на экстренных отключениях света
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Киеве и Киевской области применяются экстренные отключения электроснабжения, сообщили в ДТЭК, что предоставляет услугу в регионе, пишет УНН.
Детали
"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - сообщается на сайте ДТЭК Киевские электросети.
То же касается и Киевской области: "В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - отмечается на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.
Дополнение
23 ноября массированный ракетный обстрел армии рф по Украине привел к временному обесточению всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. Во многих городах Украины были перебои со светом, в том числе в столице.
Дефицит в энергосистеме Украины 27 ноября снизился до 20%.
В Киеве 27 ноября почти полностью восстановили свет, воду, тепло и связь.