Без графіків: Київ та область на екстрених відключеннях світла

Деталі

"У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - повідомляється на сайті ДТЕК Київські електромережі.

Те ж стосується і Київської області: "У регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - зазначається на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Доповнення

23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі у столиці.

Дефіцит в енергосистемі України 27 листопада знизився до 20%.

У Києві 27 листопада майже повністю відновили світло, воду, тепло та зв'язок.