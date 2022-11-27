У Києві майже повністю відновили світло, воду, тепло та зв'язок – КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Києві майже повністю відновили електроживлення, зв'язок, водо- та теплопостачання. Ремонт електромереж на завершальній стадії. Про це в Telegram повідомила Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
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"У столиці практично повністю відновлено електроживлення, вода, тепло, зв'язок. Ремонтні роботи в системі електромереж на завершальній стадії", – ідеться у повідомленні.
Як зазначили, станом на ранок 27 листопада більшість жителів Києва не лише зі світлом, але й без аварійних та навіть стабілізаційних відключень.
"Усе завдяки відновленому, стабільному електропостачанню та низькому споживанню абонентами електроенергії. В масштабі столиці водопостачання, теплопостачання, зв'язок – все працює в штатному режимі. Ймовірні лише локальні аварійні ситуації", – додали в КМВА.
Нагадаємо
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 27 листопада столиця може повернутися до планових графіків відключення електроенергії.