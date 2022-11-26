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Київ завтра може вийти на планові графіки відключення світла - Кличко

Київ завтра може вийти на планові графіки відключення світла - Кличко

Київ • УНН

 • 810848 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Київ може вийти на планові графіки відключення електроенергії вже завтра, заявив мер Києва Віталій Кличко у суботу, 26 листопада, в ефірі одного з телеканалів, пише УНН.

Цитата

"Я переконаний, що у наступні дні, я сподіваюся, завтра ми зможемо вийти вже до планових графіків відключення", - наголосив Кличко.

Деталі

Зі слів мера столиці, міська влада робить "все, що можливо, для того, щоб повернути сервіси для киян, для того, щоб тепло, вода, електропостачання були в кожній домівці".

"Майже всі будинки міста Києва з теплопостачанням, 95% з теплопостачанням,.. найближчим часом, я переконаний у тому, що вже ця цифра буде повною. Зараз 25% мешканців Києва знаходиться без електропостачання, це дефіцит. (...) Вода є у всьому місті", - зазначив він.

"Тобто, ситуація вже набагато краща", - зауважив Кличко.

Доповнення

На ранок 26 листопада у Києві без електроенергії, з аварійними відключеннями досі 130 тис. людей. Триває запуск теплопостачання, мобільний зв'язок майже відновили.

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