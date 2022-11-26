Київ: без світла досі 130 тис. жителів, мобільний зв'язок майже відновили

Деталі

За даними КМВА, ситуація на ранок 26 листопада наступна:



Електропостачання . Без постачання електроенергії, в режимі аварійних відключень залишаються 130 тис. жителів столиці.

. Без постачання електроенергії, в режимі аварійних відключень залишаються 130 тис. жителів столиці.

Водопостачання відновлено в повному обсязі, по усіх районах міста. В квартирах верхніх поверхів багатоповерхівок, які ще досі знеструмлені можливий понижений тиск води в мережі.

відновлено в повному обсязі, по усіх районах міста. В квартирах верхніх поверхів багатоповерхівок, які ще досі знеструмлені можливий понижений тиск води в мережі.

Теплопостачання . Триває запуск тепла.

. Триває запуск тепла.

Мобільний зв'язок практично доступний в усіх районах. Але не виключаються ймовірність локальних проблеми в місцях без електроживлення.

практично доступний в усіх районах. Але не виключаються ймовірність локальних проблеми в місцях без електроживлення.

Цитата

«Протягом 24-х годин заплановано завершити всі відновлювальні роботи. Вода, тепло, зв'язок повернеться до роботи в штатному режимі. Електроенергія подаватиметься згідно з графіками стабілізаційних відключень», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі у столиці.

Гендиректор компанії "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко зазначав, що у Києві чотири години світло буде, а вісім - не буде.