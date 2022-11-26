Київ: без світла досі 130 тис. жителів, мобільний зв'язок майже відновили
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Києві без електроенергії, з аварійними відключеннями досі 130 тис. людей. Триває запуск теплопостачання, мобільний зв'язок майже відновили. Про це в Telegram повідомила Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
За даними КМВА, ситуація на ранок 26 листопада наступна:
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- Електропостачання. Без постачання електроенергії, в режимі аварійних відключень залишаються 130 тис. жителів столиці.
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- Водопостачання відновлено в повному обсязі, по усіх районах міста. В квартирах верхніх поверхів багатоповерхівок, які ще досі знеструмлені можливий понижений тиск води в мережі.
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- Теплопостачання. Триває запуск тепла.
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- Мобільний зв'язок практично доступний в усіх районах. Але не виключаються ймовірність локальних проблеми в місцях без електроживлення.
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«Протягом 24-х годин заплановано завершити всі відновлювальні роботи. Вода, тепло, зв'язок повернеться до роботи в штатному режимі. Електроенергія подаватиметься згідно з графіками стабілізаційних відключень», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі у столиці.
Гендиректор компанії "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко зазначав, що у Києві чотири години світло буде, а вісім - не буде.