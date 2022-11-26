Киев: без света до сих пор 130 тыс. жителей, мобильную связь почти восстановили

Детали

По данным КГВА, ситуация к утру 26 ноября следующая:



Электроснабжение . Без снабжения электроэнергией, в режиме аварийных отключений остаются 130 тыс. жителей столицы.

. Без снабжения электроэнергией, в режиме аварийных отключений остаются 130 тыс. жителей столицы.

Водоснабжение восстановлено в полном объеме, по всем районам города. В квартирах верхних этажей многоэтажек, которые до сих пор обесточены, возможно пониженное давление воды в сети.

восстановлено в полном объеме, по всем районам города. В квартирах верхних этажей многоэтажек, которые до сих пор обесточены, возможно пониженное давление воды в сети.

Теплоснабжение . Продолжается запуск тепла.

. Продолжается запуск тепла.

Мобильная связь практически доступна во всех районах. Но не исключается вероятность локальных проблем в местах без электропитания.

практически доступна во всех районах. Но не исключается вероятность локальных проблем в местах без электропитания.

Цитата

«В течение 24 часов запланировано завершить все восстановительные работы. Вода, тепло, связь вернется к работе в штатном режиме. Электроэнергия будет подаваться согласно графикам стабилизационных отключений», - отмечается в сообщении.

Дополнение

23 ноября массированный ракетный обстрел армии рф по Украине привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. Во многих городах Украины были перебои со светом, в том числе в столице.

Гендиректор компании "ДТЭК Сети" Александр Фоменко отмечал, что в Киеве четыре часа свет будет, а восемь – не будет.