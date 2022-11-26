Киев: без света до сих пор 130 тыс. жителей, мобильную связь почти восстановили

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Киеве без электроэнергии, с аварийными отключениями до сих пор 130 тыс. человек. Продолжается запуск теплоснабжения, мобильная связь почти возобновлена. Об этом в Telegram сообщила Киевская городская военная администрация, передает УНН.

Детали

По данным КГВА, ситуация к утру 26 ноября следующая:

  • Электроснабжение. Без снабжения электроэнергией, в режиме аварийных отключений остаются 130 тыс. жителей столицы.
  • Водоснабжение восстановлено в полном объеме, по всем районам города. В квартирах верхних этажей многоэтажек, которые до сих пор обесточены, возможно пониженное давление воды в сети.
  • Теплоснабжение. Продолжается запуск тепла.
  • Мобильная связь практически доступна во всех районах. Но не исключается вероятность локальных проблем в местах без электропитания.

Цитата

«В течение 24 часов запланировано завершить все восстановительные работы. Вода, тепло, связь вернется к работе в штатном режиме. Электроэнергия будет подаваться согласно графикам стабилизационных отключений», - отмечается в сообщении.

Дополнение

23 ноября массированный ракетный обстрел армии рф по Украине привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. Во многих городах Украины были перебои со светом, в том числе в столице.

Гендиректор компании "ДТЭК Сети" Александр Фоменко отмечал, что в Киеве четыре часа свет будет, а восемь – не будет.

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